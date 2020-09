Vijf jaar cel hangt boven hoofd van brandstichters Molenstraat Birger Vandael

10 september 2020

17u17 0 Pelt Twee mannen riskeren een celstraf van 5 jaar en een boete van 8.000 euro voor een poging tot brandstichting begin oktober 2018 in een woning in de Molenstraat te Pelt. Het kwam niet tot een effectieve brand, de vriendin van de bewoner rook tijdig een benzinegeur. Politie HANO kon één van de verdachten in de nabijheid arresteren.

De verdachte verklaarde dat hij de benzine over de auto wilde gieten, maar toen de wagen er niet stond, de brandversneller over de voordeur goot. De man gaf echter verstek voor de behandeling in de rechtbank. De reden voor de brandstichting zou een financieel dispuut betreffen met de tweede beklaagde. “Mijn cliënt had alleen gevraagd om hem met rust te laten. De bewijselementen, die het parket aanbrengt tegen mijn cliënt, wegen in mijn ogen te licht om hem mee schuldig te verklaren aan deze poging tot brandstichting”, vertelde advocaat Delbrouck, die voor zijn cliënt de vrijspraak vraagt.