Vier jaar cel voor Peltenaar (43) die neefjes seksueel misbruikt op familiefeestjes en in het bos: “Bijzonder schrijnend dat hij jarenlang zijn gang kon gaan” Birger Vandael

10 april 2020

14u32 0 Pelt Een 43-jarige man uit Pelt is veroordeeld tot vier jaar cel voor het seksueel misbruik van drie neefjes en één vriendje van zijn nicht in de periode tussen 2005 en 2017. De man sloeg toe op familiefeestjes en nam de slachtoffers ook mee naar een afgelegen chalet diep in het bos. “Ik heb nog steeds nachtmerries”, klonk het namens één slachtoffer.

De beklaagde wordt veroordeeld voor aanrandingen en verkrachtingen die een lange periode onbestraft konden gebeuren. Pas toen de slachtoffers ouder en mondiger werden, kwam alles aan het licht. Zo hielp één van de slachtoffers de beklaagde in mei 2017 met het afdoen van de haag waarna ze het afval op een aanhangwagen naar het bos brachten. Aan het huisje werd er vervolgens even gepauzeerd om bij te praten. De Peltenaar wreef daarbij over de bovenbenen van het slachtoffer. Die duwde de hand weg en bij een tweede poging sprak hij de dader daarover aan.

Ook een ander slachtoffer, het petekind en neefje van de Peltenaar, werd aan het beruchte huisje in het bos slachtoffer van misbruik. Vanaf zijn twaalfde werd hij er geregeld geknuffeld, wat overging in het uitvoeren van seksuele handelingen. Op familiefeestjes zag de beklaagde zijn kans dan weer schoon wanneer de anderen in de keuken zaten en zij met hun tweetjes televisie keken. Het klassieke verhaal dat dit “hun geheimpje” was, werd jarenlang in stand gehouden, maar kwam uiteindelijk toch uit.

Zwart schaap van de familie

De beklaagde viel bij het eerste verhoor in 2018 volledig uit de lucht en noemde zichzelf het zwarte schaap van de familie. Ook in de rechtbank bleef hij zijn onschuld volhouden: “We gingen geregeld naar het bos drie à vier kilometer verder. Daar hakten we hout dat later werd gebruikt als brandhout. Ik had een speciale band met de jongen(s): we deelden geheimen en misschien heb ik ooit wel eens over een been gewreven. Ik heb ook met de drie neefjes geknuffeld. Soms wel tot vijf minuten lang… Het contact is verwaterd sinds ik de jongen op het toilet heb betrapt op roken.”

De verdediging van de beklaagde haalde aan dat nooit iemand iets gezien had, terwijl er op de familiefeesten toch heel wat volk in de buurt was. De procureur benadrukte dat de verklaring veel overeenkomsten bevatten, maar toch elk hun eigenheid behouden: “Het is niet zo dat telkens hetzelfde werd verteld, elk verhaal verschilt qua aard, intensiteit en locaties. Ik ben ervan overtuigd dat de verklaring van de slachtoffers correct is.”

Ontzet uit burgerrechten

De rechter verklaart in het vonnis dat de beklaagde misbruik maakte van zijn gezag als oom en vertrouwensfiguur en de vier slachtoffers misbruikte. “Drie neven zaten jarenlang opgesloten in een uitzichtloze situatie met alle psychologische gevolgen vandien. Het is bijzonder schrijnend dat de feiten pas na een tiental jaren aan het licht zijn gekomen en dat beklaagde al die tijd zijn gang kon gaan.” De Peltenaar wordt voor vijf jaar ontzet uit de burgerrechten en moet aan zijn petekind 2.750 euro provisioneel betalen. In een latere fase zal dit definitieve bedrag bepaald worden.