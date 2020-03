Vier euro voor Mariaziekenhuis: “We kunnen alle hulp goed gebruiken” Birger Vandael

22 maart 2020

14u18 0 Pelt “Hartverwarmend", zo bestempelt het Mariaziekenhuis de steun in deze moeilijke tijd. Veel mensen bieden hun steun aan bij het ziekenhuis. “En we hebben ook veel materiaal nodig: medische toestellen, bedden, beschermingsmateriaal, reinigingsmateriaal, … Daarom maken we het mogelijk om de kleine som van €4 te storten”, stelt het ziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis is iedereen begaan met de slachtoffers in deze drukke en stressvolle periode. “Je merkt dat het ons zorgpersoneel enorm deugd doet om deze appreciatie te krijgen. We krijgen veel vragen via allerlei kanalen van mensen die willen helpen en bijdragen. Daarom hebben we een actie op poten gezet. Zo kunnen mensen effectief hun steentje bijdragen en iets betekenen voor onze hardwerkende medewerkers en onze zieke patiënten.”

Zorg mee en doneer 4 euro!

Schenk een arts en verpleegkundige het juiste materiaal en stort vrijblijvend een bijdrage op het rekeningnummer BE36 4527 5216 4181 met de melding “Ik zorg mee”. Een klein bedrag van 4 euro per persoon betekent al een wereld van verschil! Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Met de hashtag #mensenzorgenvoormensen wordt de actie onderstreept.

