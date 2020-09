Vier biervrienden lanceren eigen ‘Sjarlewied’-bier: “Iedereen is lovend, dus we hopen op vervolg” Birger Vandael

28 september 2020

18u45 3 Pelt Bij het frituur-café ’t Frit Pintje in het Neerpeltse Herent serveert men tegenwoordig ook het eigen huisbier ‘Sjarlewied’. Een brouwsel van uitbater Chris Claes en boezemvriend Marc Geerts, dat verder uitgewerkt werd door Mo Sbaghi, Carla Coenegracht en bierfirma Ultima. Het blond biertje met een alcoholpercentage van 8% werd het afgelopen weekend gepresenteerd op de proeverij van ’t Hent Davert en werd enthousiast ontvangen. “We hopen binnenkort de lokale horeca te bereiken”, vertellen de makers.

Het idee voor een eigen bier ontstond aan de toog van ’t Frit Pintje. “Nadat we hier al een tijdje over praatten, zijn we serieus aan de slag gegaan in samenwerking met Ultima uit Diepenbeek”, vertelt Chris. “We hebben twee tastings gehad waarbij we een gedetailleerd verslag maakten. Bij de eerste biertjes stond nog een hele tekst, op het einde hielden we het bij een paar woorden”, lacht Marc. “Soms was het echt niet lekker, maar we weten wat er werkt en konden uiteindelijk tot de Sjarlewied komen.”

Sjarlewied verwijst naar de vier ‘charels’ (Noord-Limburgs voor ‘vrolijke vrienden’) en het bierpercentage (acht is ‘huit’ in het Frans). Over het precieze recept blijven de brouwers bewust vaag. “De precieze kruiden en hoppen zijn geheim”, stelt Chris. “Laat ons zeggen dat het geheime ingrediënt vooral de vriendschap is. De glazen zijn in volle ontwikkeling en mijn partner Marijke heeft inmiddels ook een logo ontworpen. Idealiter drink je het bier met een schuimkraag van drie vingers en in een gezellige setting.”

Lovende kritiek

Kenners vergelijken het bier met Karmeliet of La Chouffe, al bestaat er geen eenduidigheid over. “En dat vinden we prima zo. Het was altijd de bedoeling om een unieke smaak te creëren”, stelt Marc. “We stellen wel vast dat het biertje gemakkelijk drinkt en ook vrouwen aanspreekt. Het is ideaal bij een kaasje of – zoals hier in de frituur – een frietje. Dat het hier onder de kerktoren van het Hent is ontstaan, maakt het natuurlijk extra mooi.”

Lokale verdeling

Nadat de bierproevers dit weekend erg lovend waren over de Sjarlewied en de klanten en vrienden van Chris ook al hun goedkeuring gaven, zijn de vier drijvende krachten achter het bier klaar voor de officiële lancering. “We bieden het bier hier zelf aan voor 3,80 euro. Je kan een bak of een halve bak bij ons verkrijgen en we mikken ook op een aantal cafés in de regio om het bier aan te bieden”, zegt Chris. “Als het aanslaat, hopen we een drankenhal te bereiken en verder te groeien. Ik ga graag ook eens iets drinken in het centrum van Neerpelt. Het zou een droom zijn om daar te zien dat mensen ons bier drinken.”

Trouwe klanten van de frituur moeten zich overigens geen zorgen maken: ’t Frit Pintje blijft gewoon geopend. “Heel wat mensen hadden ook niet verwacht dat we het zo serieus zouden menen met het bier”, grijnst Chris. “Uiteraard blijven we gewoon frietjes bakken, maar als er vraag naar is, hoop ik op termijn wel een vervolg op ons bierverhaal te schrijven.”