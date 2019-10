Veroordeelde exhibitionist beweert dat hij bosbessen ging plukken, terwijl seizoen al voorbij was Birger Vandael

02 oktober 2019

12u57 2 Pelt Een 58-jarige exhibitionist uit Hechtel-Eksel is veroordeeld tot een celstraf van zestien maanden onder voorwaarden. Hij sprak deze zomer twee tienermeisjes aan in het Kolisbos te Pelt. Naar eigen zeggen was hij bosbessen aan het plukken, maar dat neemt de rechtbank niet serieus.

De feiten speelden zich deze zomer af op 14 augustus. Twee minderjarige meisjes van 11 en 14 jaar konden bij hun moeder duidelijk beschrijven dat een man naakt door het bos liep. Hij had wel zijn schoenen nog aan en droeg een zwarte baseball pet.

De beklaagde werd ter plaatse aangetroffen door politie Hano. Zijn wagen stond een kilometer verder in een straat geparkeerd. Hij zei dat hij daar aanwezig was om bosbessen te plukken en dat hij zelf ook iemand met zwarte pet was tegengekomen. De kinderen wezen hem echter aan als de persoon die ze hadden gezien.

Geen mandje bij

“De verklaringen zijn niet geloofwaardig, het bosbessenseizoen was op het ogenblik van de feiten al voorbij”, staat te lezen in het vonnis. “Bovendien had hij geen zak of mand bij om deze bosbessen te verzamelen. Ook zijn verklaring van “de man met de pet” klopt niet met de tijdslijn."

De man pleegde al drie keer openbare zedenschennis en heeft volgens de rechtbank geen normbesef. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn problemen en krijgt ook een effectieve geldboete van 800 euro. Bovendien wordt hij voor vijf jaar uit de burgerrechten ontzet.