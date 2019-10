Verlichting op fietssnelweg Spoorlijn 18 is dynamisch en vleermuisvriendelijk Birger Vandael

17 oktober 2019

17u38 2 Pelt De afgelopen maanden kreeg de fietssnelweg vanaf het centrum van Neerpelt tot aan de grens met Hamont-Achel verlichting. De gemeente Pelt doet daarmee dienst als pilootproject binnen een ruimer verlichtingsproject voor het Limburgse fietssnelwegennetwerk.

Het gaat om een project van 150.000 euro. De provincie financiert de helft, de andere vijftig procent wordt betaald door het Vlaamse departement MOW. Fluvius voerde de werken uit. Pelt vormt de ideale locatie voor het proefproject met de ligging op een drukke school- en woon-werkroute. Een goede verlichting is dus belangrijk, zeker in de wintermaanden. Uit tellingen die (Neer)Pelt in oktober 2018 uitvoerde, blijkt dat er wekelijks meer dan 8.000 fietsers gebruikmaken van het traject. Op piekdagen worden meer dan 2.000 fietsbewegingen per dag geregistreerd. Die fietsers verplaatsen zich sinds enkele weken dus over een verlicht fietspad.

Nog meer fietsers

Ook bij de gemeente Pelt reageert men tevreden. “Als gemeente waren we al enige tijd vragende partij voor verlichting”, stelt Pelts schepen van Fietsbeleid Liesbeth Fransen (CD&V). “Nu de dagen duidelijk korten, kan de intelligente led-verlichting haar dienst bewijzen ten voordele van de veiligheid van de fietsers. Nog meer fietsers zullen voortaan gebruik kunnen maken van dit fietspad.”

Speciaal afgesteld

Opvallend aan de verlichting is de speciale afstelling op de fietser. “Zowel de hoogte van de lampen, als de invalshoek van het licht, de afstand tussen de verlichtingspalen en de inplanting van de palen tegenover de rand van het fietspad zijn erop gericht het gemak van de fietser te verhogen”, verduidelijkt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA). Bovendien is de verlichting dynamisch zodat er meer licht is op drukke momenten en de kleur van het licht is zelfs vleermuisvriendelijk. “In totaal liet de provincie 93 lichtpunten installeren op een afstand van zo’n 2 km.”