Verbinding tussen Ringlaan en ‘Agter de Heuf’ tijdelijk onderbroken Birger Vandael

17 april 2020

09u55 0 Pelt Als gevolg van werken in de Burgemeester Van Lindtstraat is de verbinding via de rotonde tussen het gebied ‘Agter de Heuf’ en de Ringlaan tijdelijk onderbroken. De onderbreking zal vermoedelijk een drietal weken duren.

Gedurende deze periode moet het verkeer omrijden via de Houtmolenstraat en Burgemeester Van Lindtstraat om bij de parking, de woningen en de handelaars in de buurt te komen. De werken in de Burgemeester van Lindtstraat duren twee tot drie weken. Ze zijn nodig om de voorbereidende werken te kunnen starten met het oog op de aanleg van de kelder voor de tweede fase van het project Agter de Heuf.

De kelder zelf wordt pas later uitgegraven. Voordien moeten ook nog een aantal andere nutsleidingen omgelegd worden. Het merendeel ervan komt te liggen onder de vroegere parkings uit prefab betonnen platen. Deze laatste zijn daarom al eerder verwijderd.