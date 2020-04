Vandalen steken mast in Pelt in brand: “Maar het is geen 5G-mast” Marco Mariotti

19 april 2020

12u59 58 Pelt In Pelt is zaterdagavond een gsm-mast aan een voetbalterrein in brand gestoken. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart. Kans bestaat dat het om actievoerders gaat die het hebben gemunt op mogelijke 5G-masten. “Deze zendt enkel 4G uit”, zegt Jimmy Smedts van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg kreeg zaterdagavond rond 23.30 uur een melding van een brandende gsm-mast aan de voetbalterreinen van Sporting Grote Heide in Pelt. Leden van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie en een branddeskundige werden zondag naar Pelt gestuurd om een uitgebreid sporenonderzoek te verrichten.

Er zijn sterke vermoedens dat er kwaad opzet met de brand gemoeid is. De draadafsluiting aan de zendmast bij de sportterreinen bleek doorgeknipt.

De daders dachten mogelijk dat de mast in Pelt 5G-testmast zou zijn. In Nederland en Groot-Brittannië is er een ware plaag van in brand gestoken gsm-masten. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Sommige complotdenkers zouden ook suggereren dat er een verband is tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkel bewijs voor. In Groot-Brittannië is de politie extra alert rond zendmasten.

“De zendmast van Telenet, met ook antennes van Proximus in Pelt die in brand werd gestoken bevatte geen 5G. Wel 2G, 3G en 4G. Door de schade zijn er dekkinsproblemen voor buurtbewoners en zo mogelijk geen toegang tot nooddiensten”, zegt Smedts.

Het parket van Limburg wilde zondag nog niet bevestigen of de brandende mast in Pelt ook in die context moet worden gezien. Het onderzoek naar de feiten in Pelt is pas opgestart.