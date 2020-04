Vakbonden en directie metaalbedrijf EverZinc bereiken akoord Birger Vandael

12u58 0 Pelt Na een turbulente week bij metaalbedrijf EverZinc, zijn de vakbonden ABVV en ACV maandagavond tot een akkoord gekomen met de directie van de twee vestigingen in Overpelt en Zolder. Vanaf vandaag loopt de productie weer zoals voor de prikacties.

In februari werd er bij EverZinc 400 ton extra zinkpoeder geproduceerd, in maart kwam daar nog eens 200 ton bij. Dit zinkpoeder wordt onder meer gebruikt in de geneeskunde, bij de productie van batterijen en zelfs in veevoeder. De waardering naar de werknemers toe voor deze productierecords bleef volgens de vakbonden uit. Een overleg daarover voeren, lukte bovendien niet. Dat leidde tot prikacties, ondersteund door de werknemers en de bedienden.

Uiteindelijk leverde een overleg van ruim zes uur afgelopen maandagavond dan toch een akkoord op. Dinsdagmorgen werd de productie in Zolder bijgevolg weer opgestart. In Overpelt gebeurde dat vorige week donderdag al. “De overeenkomst bevat een eenmalige brutopremie van 450 euro per werknemer. De maaltijdcheques worden verhoogd met 1 euro per gewerkte dag en het bedrijf zal ecocheques invoeren van 250 euro per gewerkt jaar”, aldus Rob Gaens van het ACV.