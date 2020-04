Uitvaartzorg Severens maakt livestream voor elke dienst mogelijk Birger Vandael

07 april 2020

11u36 8 Pelt Uitvaartdiensten moeten momenteel door de maatregelen omtrent het coronavirus in beperkte kring plaatsvinden. Om nabestaanden toch zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, biedt uitvaartcentrum Severens uit Overpelt en Lommel enkele alternatieven. Voor alle diensten wordt er nu een livestream aangeboden, terwijl er op de site enkele tips verzameld staan.

Afscheid nemen van een dierbare is altijd moeilijk. De aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen kan de pijn voor de nabestaanden op dat moment enigszins verlichten. De coronacrisis en de richtlijnen die opgelegd worden, verplichten uitvaartondernemers om het aantal aanwezigen op een uitvaart te beperken tot maximum 15 personen, inclusief uitvaartmedewerkers. Ze moeten daarbij ook een afstand van 1,5 meter van elkaar bewaren.

Moeilijk rouwproces

“Nabestaanden putten veel troost uit een volle kerk of aula; de aanwezigheid op een uitvaartdienst blijft een blijk van steun en waardering voor de overledene”, stelt uitvaartmedewerkster Cynthia Severens van Uitvaartzorg Severens in Overpelt. “En het is net zonder die aanwezigheid dat de nabestaanden het nu moeten doen. Maar ook voor vrienden en kennissen die er niet bij kunnen zijn bemoeilijkt dit het rouwproces.”

Livestream en condoleren

De richtlijnen verplichten de uitvaartsector om creatief te zijn, bijvoorbeeld door een livestream aan te bieden. Daardoor kunnen mensen die niet aanwezig mogen zijn, de uitvaart toch nog op afstand volgen. Voor Uitvaarzorg Severens is dat evenwel geen nieuwigheid. Wij bieden sowieso livestream aan in onze aula’s, en dit voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn omdat ze te ver wonen of in het ziekenhuis verblijven bijvoorbeeld”, zegt Severens. “We willen nabestaanden extra ondersteunen waar dat mogelijk is en bieden nu livestream aan voor elke dienst.”

Toch beseft Cynthia Severens dat de livestream-technologie het gemis van de aanwezigheid niet helemaal kan compenseren. Zij merkt ook dat het zelfs voor de beperkte aanwezigen moeilijker is om hun medeleven te betuigen in tijden van Corona, gezien de fysieke afstand die moet gerespecteerd worden: “Een warme knuffel of schouderklopje is er helaas niet meer bij voor de nabestaanden. We hebben daarom een aantal tips op onze website geplaatst met andere manieren om te condoleren – een lichte buiging met de hand op het hart bijvoorbeeld.”