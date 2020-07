UHasselt en Noorderhart richten Universitair MS Centrum op

Birger Vandael

01 juli 2020

16u25 0 Pelt De Universiteit van Hasselt en Noorderhart bundelen voortaan hun krachten in het Universitair MS Centrum. Hier zal wetenschappelijk onderzoek naar MS worden verricht, worden nieuwe medicijnen en behandelingen getest en kunnen experten terecht voor bijkomende professionele opleidingen. “Met deze opstart willen we de brug tussen het klinische werkveld en de wetenschappelijke wereld verder versterken”, zegt dr. Ilse Lamers, zorgmanager Noorderhart.

Het Universitair MS Centrum moet een plek met Europese uitstraling worden. Wereldwijd lijden 2,3 miljoen mensen aan de ongeneeslijke spierziekte. Ondanks de vooruitgang van de laatste jaren is er nog veel onderzoek nodig om nog effectievere behandelingen aan te kunnen bieden die de ziekte afremmen, neurologische schade herstellen en de levenskwaliteit van personen met MS verbeteren.

Zichtbaarheid

“Door de opstart van het Universitair MS Centrum vergroten we nu onze zichtbaarheid, versterken we de samenwerking tussen het toponderzoek in UHasselt en de specialistische klinische MS-ervaring van Pelt”, zeggen professor Piet Stinissen (UHasselt) en professor Bernard Himpens (directeur Noorderhart).

Twee personen met MS maken deel uit van de bestuursraad van het centrum. “Verder is er nauw overleg binnen het centrum met patiëntenorganisaties zoals MS-Liga en externe organisaties zoals de farmaceutische industrie” zeggen dr. Kim Pannemans en dr. Ilse Lamers die het nieuwe centrum mee coördineren vanuit respectievelijk UHasselt en Noorderhart.