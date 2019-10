Twintiger uit Sint-Huibrechts-Lille fietst van Singapore naar Brussel: “Ik heb tal van reisblogs doorgenomen” Birger Vandael

18 oktober 2019

16u45 2 Pelt Van Parijs naar Roubaix of van Luik naar Bastenaken, het is een hele opgave voor wielrenners, maar een peulenschil voor Loes Abrahams (28) uit Sint-Huibrechts-Lille. Zij vertrekt volgende week naar Singapore en zal van daaruit met de fiets naar Brussel rijden. Voor deze opgave telt ze een jaar uit. Ik wil later niet wakker worden met spijt, dat ik het als jonge vrouw niet heb gedaan”, vertelt ze aan de vooravond van haar vertrek.

Eerder maakte Loes al een gelijkaardige trip door de VS, waar ze naast de fiets ook geregeld een lift nam. Dat werd zo’n wervelend avontuur dat ze droomde van nog iets groters. “Verschillende routes waren een optie”, vertelt ze gepassioneerd. “Van Alaska naar Patagonië, naar Zuid-Afrika of een volledige tocht door Europa... Uiteindelijk besloot ik voor deze optie te kiezen. De belangrijkste reden is eigenlijk omdat je niet echt veel verder kan gaan als je vanuit Europa vertrekt.”

Een dergelijk avontuur valt natuurlijk niet op één dag uit te tekenen. “Maar je kan het ook niet van dag tot dag plannen”, weet Loes. “Je weet namelijk nooit wat voor weer het zal zijn, hoe de benen aanvoelen, of je platte banden zal hebben... Ik weet waar ik vertrek, langs welke grote steden en grensposten ik passeer en hoe lang ik in elk land mag blijven. Voor de rest heb ik tal van reisblogs en boeken doorgenomen en vroeg ik raad aan de online community. Wereldwijd zijn er meer mensen die dit doen dan je zou denken. Het is in elk geval niet de bedoeling om me te beperken: als het ergens leuk is, zal ik daar ongetwijfeld wat langer blijven.”

Trekfiets gebouwd

Wie een jaar lang wil fietsen, kan maar beter de perfecte tweewieler voorzien. “Samen met een bevriend fietsenmaker heb ik er veel tijd in gestoken om mijn Eddy Merckx-fiets waarmee ik naar het werk reed om te bouwen in een trekfiets”, zegt de jonge avonturierster. “Deze heeft nu zowel vooraan als achteraan een bagagedrager, wat moet volstaan om vier fietstassen mee te nemen. Er zijn trouwens ook twee verplaatsingen met de boot gepland: eentje over de Kaspische Zee en eentje van Izmir naar Athene, een stad die ik doodgraag wil ontdekken.”

“Wat de overnachtingen betreft, ga ik voor de afwisseling. In Zuidoost-Azië zullen dat vaak hostels of kleine hotelletjes zijn. Verder zijn er ook bepaalde apps zoals ‘couchsurfing’ en ‘warmshowers’ waarbij mensen een bed in hun huis aanbieden aan reizigers in ruil voor het delen van een maaltijd of een aangenaam gesprek. Dat is ook nog eens een mooie manier om vrienden te maken. Vanaf Centraal-Azië zal ik meer (moeten) kamperen, want dan zijn er minder steden en dorpjes.”

Via Singapore zal Loes richting China trekken om vervolgens te passeren door de door haar omgedoopte ‘Stan-landen’ (Kazachstan, Tadzjikistan, Kirgistan...) en Turkije. “Op sommige plaatsen houd ik wat langer halt. In Thailand ga ik een cursus thaiboksen volgen en ook een zeiltocht in Griekenland of Kroatië staat hoog op mijn verlanglijstje. Wat de natuur betreft, zullen de landschappen in Zuidoost-Azië fantastisch zijn en wordt het genieten van de ruwe schoonheid in de Balkan.”

Wet van Murphy

Ook op tegenvallers is Loes voorbereid: “In de VS heb ik de Wet van Murphy leren kennen. Alles wat kan misgaan, zal misgaan. Een gsm die het begeeft, vier platte banden op één dag, materiaalpech, verkeerde routes... Ik weet dat ik op zulke momenten niet mag panikeren. Ook de eenzaamheid is een uitdaging, daarom wissel ik heel veel af tussen het soort verblijven. Het idee dat er ergens iemand op je wacht, biedt steun.”

Het moeilijkste volgens Loes is om het leven in België tijdelijk ‘stop te zetten’. “Ik bedoel dan zaken als verhuizen of ontslag nemen op het werk. Dat begrijpt niet iedereen en ik besef dat het een risico is. Na drie jaar de combinatie van een fulltime masterstudie in avondschool en een voltijdse job (als omgevingsambtenaar, red.) was ik een beetje uitgekeken op mijn professionele leven. Voor mij is dit hele verhaal meer een uitdaging, dan een reis. Natuurlijk heb ik nu heel wat zenuwen, al is het ook prachtig dat ik mijn dromen achterna zal gaan.”