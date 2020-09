Twintiger schakelt minderjarigen in om ex lastig te vallen Birger Vandael

16 september 2020

11u16 0 Pelt De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een celstraf van twee jaar gevorderd ten aanzien van een twintiger uit Noord-Limburg die het leven van zijn ex zuur maakte. Hij schakelde onder meer minderjarigen in om hem daarbij te helpen. Het slachtoffer werd bedreigd met een alarmpistool en in de brievenbus van haar ouderlijke woning werden bommetjes opgeblazen.

In januari 2017 werd de relatie beëindigd en ging het verkeerd met het voormalige koppel. Zo werd de vrouw gedwongen terug in de wagen van haar ex te stappen, maar kon ze zich verstoppen in de struiken. Later werd een schuur van de vrouw in brand gestoken. Een knuffel van een muis werd dan weer symbolisch ‘gedood’ met de boodschap dat de vrouw hetzelfde lot zou ondergaan.

Schadevergoeding van 70.000 euro

De man ging erg ver in zijn daden. Zo hing hij op een brug over de Noord-Zuidverbinding walgelijke teksten op over de vrouw. Hij bezorgde haar ook berichten en brieven met bezwaarlijke taal. Volgens haar advocaat heeft de jonge vrouw posttraumatische stress na de feiten. Ook haar studies hebben schade geleden onder de feiten. Voor haar werd een schadevergoeding van 70.000 gevraagd, voor de moeder 21.000 euro. Op 13 oktober wordt het vonnis uitgesproken. Ook een kompaan van de man riskeert nog vier maanden cel.