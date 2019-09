Twintig medewerkers van APK Group via Confederatie Bouw klaargestoomd voor toekomst BVDH

04 september 2019

16u57 0 Pelt Twintig zogenaamde ‘young potentials’ van de Peltse infrastructuurbouwer APK Group starten vandaag een opleidingstraject bij Confederatie Bouw Limburg. Daarmee engageren ze zich voor twee jaar om zich te verdiepen in de strategie en visie van APK, maar ook om zich volop in te zetten op hun eigen competentieontwikkeling.

Met het traject wil men de jonge talenten klaarstomen voor de toekomst. “Zowel ‘anciens’ als nieuwe medewerkers moeten de kans krijgen zich individueel en samen te ontwikkelen via opleiding- en coachingstrajecten”, stelt Maarten Broens, CEO van APK Group. “Om hun toekomstige rol binnen het bedrijf te kunnen waarmaken, is het zowel voor ons als voor hen belangrijk om inzicht te krijgen in hun competenties. Daarom klopten we aan bij Confederatie Bouw Limburg om een traject op maat van APK als groeibedrijf uit te werken en vandaag, enkele maanden later, gaan we al van start.”

Belang van bouwsector

Directeur van Confederatie Bouw Limburg Chris Slaets onderstreept het belang van bedrijven als APK die doorgroeien. “Hun innovatiekracht, risicobereidheid en toekomstvisie zorgen voor vooruitgang. De bouwsector is een van de belangrijkste sterkhouders van onze economie. Onze Limburgse bouwondernemers creëren meerwaarde, zij stellen medewerkers tewerk en zorgen voor welvaart en welzijn. Wanneer een onderneming groeit, is het een uitdaging om de sterke waarden en ondernemende cultuur van het bedrijf te behouden, dit in combinatie met de voortdurende vernieuwing en professionalisering van de bedrijfsprocessen.”