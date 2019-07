Tweede zomerconcert op beiaard en orgel Birger Vandael

04 juli 2019

12u11 0 Pelt Tijdens het tweede zomerconcert van de vzw beiaard/orgel Neerpelt aanstaande zondag zal de Duitser Léon Berben als organist worden ingeschakeld. Twan Bearda en Tom Van Peer spelen als goede vrienden vervolgens samen als beiaardier.

Zoals de gewoonte dat inmiddels wil, start het concert op de orgel om 14.30 uur. Berben is naast organist ook klavecinist en een internationale autoriteit op het vlak van barokmuziek. Zijn vele cd-opnamen leverden al diverse prijzen op. Als klavecinist is hij lid van Concerto Melante, een ensemble van de Berliner Philharmoniker. Op het koororgel brengt hij werk van Sweelinck, Correa de Arauxo en Bach.

Wereldreis op de beiaard

Twan Bearda en Tom Van Peer hebben allebei de befaamde Fabiolawedstrijd van Mechelen gewonnen. Twan is stadsbeiaardier van Grimbergen en Tom van Lokeren en Puurs. In Neerpelt spelen ze samen: Twan bespeelt de klokken en Tom neemt een accordeon mee de toren in. Met hun repertoire nemen ze je mee op reis doorheen heel de wereld. Ze spelen muziek van Venezuela, Mexico, Brazilië, USA, Balkan, Rusland en Argentinië.