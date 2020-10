Tweede Peltse kermis van 2020 begint zondag (met speciale maatregelen) Birger Vandael

01 oktober 2020

13u16 0 Pelt Aanstaande zondag begint in deelgemeente Neerpelt de tweede kermis van het jaar in Pelt. Deze loopt tot dinsdag 6 oktober. Gemeente en foorkramers nemen de nodige maatregelen om de kermis coronaveilig te organiseren.

De kermis staat opgesteld zoals altijd maar is opgedeeld in twee afgebakende zones: een zone in de Kerkstraat en op het Kerkplein en een tweede zone op en rond het Marktplein. Bezoekers moeten de kermis betreden en verlaten via de in- en uitgangen. Die liggen op het kruispunt Kerkstraat/Kloosterstraat en in de Kerkstraat ter hoogte van de doorgang tussen kerk en oud gemeentehuis.

Coronamaatregelen

Aan de in- en uitgangen kunnen bezoekers meteen hun handen ontsmetten. Vanaf 12 jaar is het dragen van een mondmasker verplicht. Met pijlen op de grond wordt de looprichting aangegeven en men moet voldoende afstand houden. Ook de foorkramers nemen de nodige voorzorgsmaatregelen aan hun kramen en attracties om de regels rond hygiëne en afstand te doen respecteren.

Eerder dit jaar was er ook al de septemberkermis in Overpelt. Van 8 tot 10 november staat later ook nog de kermis in Sint-Huibrechts-Lille op het programma.

Een plannetje van de kermis is te vinden op de gemeentelijke website: www.gemeentepelt.be/Neerpeltkermis .

Meer over Kerkplein

Kerkstraat

Kloosterstraat

Lille

Marktplein

Neerpelt

Overpelt

Pelt