Twee woningen onbewoonbaar na brand, asbestgevaar intussen geweken Marco Mariotti

28 december 2019

14u37 0 Pelt In de Maststraat in Pelt is deze morgen een zware brand uitgebroken in een woning. Even heerste er gevaar voor asbest. Twee huizen zijn onbewoonbaar.

Het was rond 9.30 uur dat de vlammen door het dak uitschoten in de Maststraat. Op het moment van de feiten was niemand aanwezig. Het waren buren die de hulpdiensten belden, maar de schade was meteen aanzienlijk.

Het dak van één woning is zwaar beschadigd, als ook die van de aanpalende buren. Door de leien die op het dak lagen, kwam er ook heel wat asbest vrij. De brandweer en gemeente maanden alle omwonenden aan om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Alle bewoners zijn ongedeerd, maar één bewoonster werd wel opgevangen in een ambulance om te bekomen van de schock.

In de woningen is er veel rook, brand én waterschade. Twee huizen zijn voor lange tijd onbewoonbaar. De bewoners kunnen tijdelijk elders terecht.