Trio slaat fuifganger in elkaar: 140 uur werkstraf BVDH

28 oktober 2019

10u56 0 Pelt Drie twintigers hebben in de Hasseltse rechtbank een werkstraf van 140 uur gekregen omdat ze een jongeman uit Pelt in elkaar sloegen op een feestje. Het slachtoffer krijgt ook 4.476,6 euro schadevergoeding.

De feiten dateren van 13 augustus. Die dag waren de drie beklaagden uit Houthalen-Helchteren, Pelt en Hechtel-Eksel afgezakt naar een feestje in Peer. Daar pakten ze een 24-jarige Peltenaar zwaar aan.

“Ik heb toen inderdaad een jongen op zijn gezicht geslagen, maar ik was behoorlijk dronken en kan me niet veel meer herinneren”, verklaarde de 25-jarige beklaagde uit Hechtel-Eksel. Hij gaf ook aan dat hij zich bedreigd voelde. Een getuige beschreef echter hoe het slachtoffer uit het niets klappen kreeg, op de grond viel en vervolgens nog een reeks trappen te verwerken kreeg.

De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van wettige zelfverdediging of uitlokking. Het trio kreeg dan ook een werkstraf van 140 uur. Voeren ze die niet uit, dan moeten ze één jaar de cel in. Naast de schadevergoeding kregen ze ook een boete van 600 euro opgelegd, zij het met uitstel.