Treinreizigster (55) op zoek naar reddende engel uit Pelt: “Ze schreeuwde de longen uit haar lijf” Birger Vandael

11 februari 2020

14u19 14 Pelt Vorige week donderdag beleefde de Belgisch-Marokkaanse Ibrahimi Fettouma (55) een zeer bewogen treinrit. Onderweg naar Neerpelt kwam ze namelijk klem te zitten tussen de deur van de trein. Op die manier dreigde ze meegesleept te worden tot de volgende halte. Gelukkig was er de hulp van een alerte vrouw. “Ze heeft mijn leven gered, ik wil haar heel graag mijn dankbaarheid tonen”, vertelt Ibrahimi.

De treinreizigster was die donderdagavond omstreeks 20 uur onderweg van Mol naar Pelt. “Ik wilde in Lommel uitstappen, toen de deuren plots dichtsloegen. Op die manier kwam ik vast te zitten. Ik zat met de helft van mijn lichaam in de wagen en de andere helft hing uit de trein. De trein maakte zich op om te vertrekken in Lommel. Ik riskeerde dus tot het station Overpelt meegesleept te worden of ten val te komen. Gelukkig kon een oplettende vrouw nog ingrijpen. Ze schreeuwde de longen uit haar lijf om mij te kunnen helpen en riep dat ik moest proberen te springen. Ik probeerde alles wat ik kon, maar slaagde daar niet in. Toen sloeg die vrouw op alle alarmknoppen. Op die manier kon ik uit deze hachelijke situatie bevrijd worden.”

Cadeautje

Ibrahimi is nu op zoek naar haar reddende engel. “Mijn dankbaarheid naar haar toe is zeer groot. Het ging allemaal heel snel en op tien seconden tijd was het achter de rug. Toch ga ik ervan uit dat zij mijn leven heeft gered. Ik zou haar graag alsnog willen tonen dat haar hulp wordt geapprecieerd en heb een klein cadeautje voorzien. Wie een vermoeden heeft of de feiten als getuige meemaakte, mag me contacteren via Matibra@msn.com.”