Tot eind april werken in Heggestraat BVDH

17 februari 2020

Aanstaande dinsdag 18 februari start Fluvius (vroeger Infrax) in opdracht van Infrabel met graafwerken in de Heggestraat. Die zijn nodig voor de aanleg van de voedingskabels voor de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont. De werken duren naar schatting tot eind april. Voor de hele duur van de werken geldt er in de Heggestraat eenrichtingsverkeer vanaf de Houtmolenstraat in de richting van de Over ’t Waterstraat. Dat is tot net voor de brug van de verbindingsweg. In de andere richting moeten zowel auto’s als fietsen omrijden via de Over ’t Waterstraat en de Zavelstraat. Als gevolg van de werken zullen de parkeerplaatsen aan de stopplaats Overpelt vanaf 18 februari tot half maart niet bruikbaar zijn. Het alternatief is de parking van de NMBS aan de achterzijde van het station van Neerpelt. De fietsenstalling blijft wel steeds toegankelijk.