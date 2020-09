Tony Cinti (Pelt) opent seizoen met zuivere hattrick tegen Beringen: “Ik ga voor vijftien doelpunten” Koen Wellens

24 september 2020

11u53 0 Pelt Pelt heeft woensdagavond zwaar uitgehaald op het veld van Beringen. De Noord-Limburgers wonnen met 1-4 en Tony Cinti had een aandeel in elke goal. Hij bediende Jan Smolders voor het eerste Peltse doelpunt, daarna scoorde hij zelf een zuivere hattrick. “Nog twaalf doelpunten te gaan want ik wil er dit seizoen minstens vijftien scoren”, lacht de Maaslander.

Na de eerste helft zag het er nochtans niet goed uit voor Esperanza dat tegen een 1-0 achterstand aankeek. “De trainer heeft ons tijdens de rust de duidelijke boodschap gegeven dat het veel beter moest. De bekermatch in Tongeren zat blijkbaar nog in onze kleren”, vertelt Cinti. Die boodschap kwam duidelijk aan want Smolders kopte op aangeven van Cinti al snel de gelijkmaker tegen de netten. Daarna maakte de Italiaanse middenvelder het Peltse feest compleet met drie doelpunten. Zijn eerste hattrick ooit en ook zijn eerste goals voor Pelt. “Het liep inderdaad lekker. Tja, waarom scoor je drie keer? Ik zat goed in de wedstrijd, hé.”

Bovenaan meedoen

Het seizoen is pas begonnen, dus nog wat vroeg om al conclusies te trekken, maar Pelt bewees wel weerbaar te zijn. “Dat is een mooie opsteker. Beringen is geen makkelijk te bekampen ploeg. De drie punten zijn voor ons, de eerste kaap op weg naar een mooi resultaat. Ik geloof alvast in een rol bovenaan de rangschikking. Meedoen voor de titel? Daar is het nog veel te vroeg voor, maar wij moeten de lat hoog genoeg leggen. Pelt heeft voldoende kwaliteit om minstens voor een periodetitel te gaan. Als dat lukt dan doe je automatisch mee voor de knikkers.”

Racing Mechelen

Pelt krijgt zaterdag het bezoek van Racing Mechelen. De traditieclub van voorzitter François De Keersmaeker is na een seizoen in de provinciale reeksen weer van de partij in derde amateurklasse. Groen-wit wordt als één van de titelkandidaten beschouwd. Opnieuw geen gemakkelijke wedstrijd dus. “Klopt, maar zijn er simpele opdrachten? Wij moeten proberen ons spel op te leggen. Ik heb begrepen dat Mechelen met 200 fans naar de Roosen afzakt. Ze zijn welkom want als ik intussen één zaak geleerd heb dan is het wel dat Pelt een warme ploeg is.”