Tienermeisjes zien naakte man in natuurgebied De Kolis, rechtbank vordert jaar cel BVDH

04 september 2019

13u15 0 Pelt Een 58-jarige man uit Hechtel-Eksel werd op 14 augustus dit jaar naakt gespot in natuurgebied De Kolis in Pelt. Twee tienermeisjes van 12 en 15 jaar werden door hem aangesproken. Zij konden een foto van deze exhibitionist maken en meldden het voorval aan hun mama. De man riskeert een celstraf van één jaar.

De moeder van de meisjes trok met haar klacht naar de lokale politie van zone HANO. Die konden de man snel identificeren en vervolgens oppakken en verhoren. Hierna herkenden de tienermeisjes de man ook nog formeel als de exhibitionist. Daarna werd de Hechtel-Ekselaar via snelrecht gedagvaard, waardoor zijn zaak vandaag al behandeld werd in de correctionele rechtbank van Hasselt. Zelf kwam de man niet naar de rechtbank, hij stuurde wel zijn advocaat. Die liet verstaan dat zijn cliënt die dag braambessen aan het plukken was. De feiten worden ontkend. Eventueel kan de advocaat wel genoegen nemen met probatie-uitstel voor zijn cliënt. Op 2 oktober volgt het vonnis.