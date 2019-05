Ticketverkoop Palethe loopt als een trein: 10.000ste ticket verkocht BVDH

28 mei 2019

12u01 0 Pelt De ticketverkoop voor het nieuwe jaarprogramma van CC Palethe loopt als een trein. Vrijdag, net een week na de start van de kaartenverkoop, werd aan de balie al het tienduizendste ticket verkocht.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar ziet Palethe een stijging van de verkoop van meer dan tien procent. Op dit moment zijn al dertien voorstellingen volledig uitverkocht: caféconcert West King String Band (1/10), Guido Belcanto (10/10), Comedy Café: Tony Bell Tribute (24/10), caféconcert Stephanie Struijk (5/11), caféconcert Tim Easton (10/12), Sprookjes enzo (8/1), de Komedie Compagnie (16/1), kapitein Winokio (25/1), Barbara Dex (31/1), the Best of Britain (8/2), Kempen Comedy Night (19/2), caféconcert Cozin (3/3) en halve finale humorklas Radio 2 (4/3). Ook naast deze uitschieters loopt de verkoop van de rest van het programma trouwens zeer voorspoedig: voor heel wat voorstellingen zijn er nog maar een paar tientallen tickets beschikbaar.

Het waren Roger Gijsbrechts en zijn partner Marie-Louise, al zeventien jaar vaste klanten bij Palethe, die het 10.000ste ticket in ontvangst namen. Marie-Louise is MS-patiënt en indertijd kwam het koppel in de woonzone Lindelheide vlak bij het Revalidatie- en MS-centrum wonen. Met hun Palethe-abonnement stellen ze voor zichzelf elk jaar opnieuw een gevarieerd programma samen met theater en vooral veel muziek.