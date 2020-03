Te voet, te fiets of te kajak: Peltenaren houden van de buitenlucht (maar wel op afstand) Birger Vandael

20 maart 2020

Bent u de afgelopen dagen ook een frisse neus gaan halen in de Peltse buitenlucht? Dan bent u in elk geval niet de enige. Het was deze week gezellig druk langs en op het kanaal en op de rustige fietswegen. Veel mensen genoten van de natuur en kozen voor een wandeling, fietstochtje of jogsessie. Zolang men zich houdt aan de maatregelen is dat overigens ook toegelaten. Het wordt zelfs aangeraden om niet heel de dag tussen vier muren te blijven zitten. Heb jij mooie plekjes in Pelt ontdekt of heeft het coronavirus bij jou voor een nieuwe hobby gezorgd? Laat het ons dan weten!