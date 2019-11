Subsidie van 87.211,82 euro voor Corneliusschool BVDH

22 november 2019

De Corneliusschool uit Pelt krijgt van Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) een huursubsidie van 87.211,82 euro waarmee de basisschool 25 extra plaatsen in de klas kan realiseren. Het betreft de huur van een nieuw schoolgebouw met een oppervlakte van 1.345 vierkante meter waarvan de jaarlijkse huurprijs 124.588,32 euro bedraagt. De opstart van de huurperiode is in 2022. Het contract geldt voor 18 jaar. “Op sommige plaatsen in Limburg is er binnen afzienbare tijd al extra capaciteit nodig”, zegt Weyts. “Met de huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen”.