Studio Pirates kapen fotofestival en laten iedereen model zijn BVDH

23 augustus 2019

15u14 0 Pelt Deze zondag 25 augustus ‘kapen’ de Studio Pirates het Fotofestival Pelt. Van 14 tot 18 uur bezetten ze CC Palethe en laten ze in enkele studio-opstellingen zien hoe fotografen werken.

Voor het Fotofestival Pelt laten een aantal ervaren studiofotografen je tijdens ‘Studio Pirates’ meekijken over hun schouder. Tijdens enkele studio-opstellingen kan je mee volgen hoe er gewerkt wordt, van het opstellen van de belichting, het begeleiden van de modellen tot een blik op de nabewerking. Mogelijke thema’s zijn baby (newborn), jonge kinderen, gezinnen, een typisch model, een koppel en enkele klassieke portretten of profielfoto’s, afhankelijk van de interesses en de modellen (uit het publiek) die zich aanbieden.

Durf jij het aan om ook live te fotograferen tijdens een professionele Studio Setup? Je mag je model(len) meebrengen. Stuur dan een mailtje naar FEP@vzwstudio.be. Alleen beroepsfotografen kunnen deelnemen aan deze activiteit. Iedereen is uiteraard welkom als mogelijk model of toeschouwer tijdens een van de fotoshoots. De organisatie van Studio Pirates is in handen van vzw Studio, een beroepsvereniging van voltijds professionele fotografen.