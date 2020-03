Stort 4 euro voor Mariaziekenhuis, zodat medisch personeel zich kan beschermen tegen coronavirus Birger Vandael

22 maart 2020

14u18 1 Pelt Het personeel van het Mariaziekenhuis is aangenaam verrast door de vele steun die ze krijgt in deze moeilijke tijd. Zo bieden mensen er nu spontaan hulp aan. Maar wat het ziekenhuis echt kan gebruiken, zijn centen . Daarom roept het ziekenhuis burgers op om 4 euro te storten.

“Het doet ons zorgpersoneel enorm veel deugd dat hun werk gewaardeerd wordt. We krijgen veel vragen via allerlei kanalen van mensen die willen helpen. Daarom hebben we een actie op poten gezet. Zo kunnen mensen ons financieel steunen, voor de aankoop van medische toestellen, bedden, beschermingsmateriaal en reinigingsmateriaal”, klinkt het. Wie wil helpen, kan 4 euro storten op het rekeningnummer van het ziekenhuis: BE36 4527 5216 4181 met de melding “Ik zorg mee”. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Met de hashtag #mensenzorgenvoormensen wordt de actie onderstreept.