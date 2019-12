Stijn Philippe keert terug in gemeenteraad BVDH

13 december 2019

09u49 1 Pelt Stijn Philippe zal op 19 december bij de volgende gemeenteraad geïnstalleerd worden als Gemeenteraadslid voor Samen Pelt in opvolging van Tine Kwanten. Philippe keert op die manier terug, nadat hij tussen 1995 en 2018 24 jaar lang onafgebroken in de Neerpeltse gemeenteraad zat.

Het engagement van Stijn Philippe zal vooral bestaan uit het concreet mee uitwerken van de fusie waarvan hij jarenlang voorstander was. Naar eigen zeggen was hij tijdens de vorige legislatuur in Neerpelt zowel voor als achter de schermen één van de grote pleitbezorgers. Ook tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kondigde hij aan dat hij het unieke momentum positief wou invullen.

In Neerpelt kwam Philippe altijd op onder de vlag van Open Vld. Achttien jaar lang fungeerde hij ook als fractieleider. In 2018 stapte Open Vld richting de fusie samen met sp.a en onafhankelijken in Samen Pelt. Hij zal meteen ook fractieleider van deze meerderheidspartij worden. Tine Kwanten blijft lid van het Bijzonder Comité voor Samen Pelt.