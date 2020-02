Start van veiligheidskap aan N74 BVDH

19 februari 2020

14u27 0

Deze vrijdag start een gespecialiseerde aannemer met de veiligheidskap van de begroeiing in de omgeving van N74 in Pelt. Deze is immers aangetast door de letterzetter, waardoor sparren kunnen neer zijgen en de veiligheid van de weggebruiker op termijn in gevaar komt. Het gaat om een uitgestrekte zone van ongeveer 3km tussen de op- en afritten Overpelt/Lommel en Grote-Heide. Daar moet bijna 9 hectare aangetaste begroeiing verwijderd worden in de middenberm en aan enkele op- en afritten. De kapwerken zullen ongeveer 3 weken in beslag, met plaatselijke verkeershinder en moeten klaar zijn tegen de start van het broedseizoen op 15 maart.