Stadsbeiaardier speelt liefdesliedjes ter gelegenheid van Valentijn Birger Vandael

15 februari 2020

17u42 0 Pelt Stadsbeiaardier van Pelt en Hasselt Jan Verheyen was deze zaterdag in een romantische bui. Hij kroop achter de toetsen van de twee beiaards en dompelde zowel Pelt als Hasselt onder in een amoureuze sfeer.

De beiaard kent voor Jan Verheyen geen geheimen. Zo is hij initiatiefnemer van een beiaardreeks die al twee zomers plaatsvindt in Neerpelt. In de beiaard van Hasselt was hij eind 2019 nog actief toen Belpop 100 live werd uitgezonden in het centrum. Vandaag kiest hij voor de bekende liefdesklassiekers. “Engelstalig koos ik onder meer voor “Love Story” (Francis Lai), “Endless Love” (Lionel Richie), “I just called to say I love you” (Stevie Wonder), “All you need is love” (The Beatles) en “Wonderful Tonight” (Eric Clapton. Daarnaast heb ik ook wat materiaal uit het Nederlandstalige repertoire geselecteerd: “Ik ben zo eenzaam zonder jou” (Will Tura), “Ik hou van u” (Noordkaap), “Ik hou van jou” (Dana Winner), “Jij bent mij zo lief” (Ramses Schaffy).”