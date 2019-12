Spectaculaire arrestatie in Pelt na klopjacht op inbrekers BVDH

22 december 2019

17u35 2 Pelt In Lommel en Pelt was er zondagmiddag plots heel wat blauw te zien op straat. Dat had alles te maken met een klopjacht naar een inbrekersbende.

Die bende teisterde al langer de regio en zondagmiddag werden de verdachten betrapt bij een inbraakpoging in Lommel. Ze zetten het op een lopen, maar konden nooit ver geraken. In de buurt van het waterzuiveringsstation werden ze klemgereden en moesten ze te voet verder. Dat deden ze naar verluidt door De Dommel tot in het centrum van Neerpelt. Een getuige vertelt hoe één van de dieven op straat kon worden ingerekend. Hij was zelfs tot op het dak van ‘De Kiekenbakker’ geklommen. In totaal zouden twee personen gearresteerd zijn.