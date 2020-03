Speciale tent aan Mariaziekenhuis onderzoekt mogelijke coronapatiënten: “Ongeziene bundeling van krachten” Birger Vandael

18 maart 2020

08u52 2 Pelt Bij de spoedgevallendienst van het Mariaziekenhuis in Overpelt is een tent geplaatst waar mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus, eerste kunnen worden onderzocht om hen af te zonderen van andere spoedpatiënten. Het idee is het gevolg van de unieke samenwerking met de lokale huisartsen.

Door de samenwerking met de huisartsen van de Noord-Limburgse en Lommelse huisartsenkring, is dit plan bedacht om de mogelijke toevloed van patiënten te kunnen opvangen. “Dit is een ongeziene bundeling van krachten om de crisis die op ons afkomt te kunnen beheersen. Hiermee trachten we een zo optimaal mogelijke kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten te garanderen in deze drukke tijden”, aldus Sabine Van Bree, verantwoordelijke voor de communicatie in het Mariaziekenhuis.

“Het is van essentieel belang dat patiënten met luchtwegklachten eerst contact opnemen met de eigen huisarts of de huisarts van wacht. Die zorgt voor de verdere verwijzing naar het ziekenhuis, zo nodig.” Ook de lokale huisartsen deden een oproep om bij milde symptomen niet zelf naar de spoeddienst, de huisartsenpraktijk of de apotheek te gaan, maar telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Werking

Hoe werkt het systeem met de tent aan het ziekenhuis? Patiënten worden eerst afgeleid naar de blauwe tent op de bezoekersparking. Hier worden ze getrieerd. Dit betekent dat ze worden bevraagd en toegewezen aan de correcte patiëntenstroom. Spoedgevallenpatiënten zonder luchtwegklachten en/of koorts, worden doorverwezen naar de spoedgevallendienst. Patiënten met symptomen van luchtweginfecties worden doorverwezen naar de witte tent achter spoedgevallen.

Quarantaine of opname

In de witte tent gaat de arts bepalen of deze patiënten thuis in quarantaine kunnen gaan, moeten behandeld worden, of dienen opgenomen te worden voor verder onderzoek/behandeling. Patiënten die een opname vereisen, worden overgebracht naar een speciale afdeling in het ziekenhuis.

Om deze manier van werken praktisch mogelijk te maken, werd de tent geplaatst naast de spoedgevallendienst. Ze meet 30 op 10 meter. Hierin wordt nu de nodige infrastructuur voorzien voor de aansluiting van medische apparatuur en informaticabenodigdheden, evenals 20 bedden voor de eerste opvang van patiënten. Het ziekenhuis hoopt donderdag te kunnen starten in deze nieuwe setting.