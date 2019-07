Sparta Lille organiseert jaarlijks kubbtornooi BVDH

31 juli 2019

Naar goede gewoonte organiseren de spelers van Sparta Lille op vrijdag 16 augustus aan de vooravond van de kermisweek de vijfde editie van het kubbtornooi. Het concept blijft ongewijzigd. De eerste wedstrijden gaan van start om 18.30 uur achter de velden van Sparta Lille aan de Bosuil. “Na een spannende strijd via een poulesysteem, gevolgd door een knock-out fase, zal uiteindelijk één ploeg de wisseltrofee mee naar huis mogen nemen”, aldus Felix Gillardin van de organiserende spelersraad. Deelnemers kunnen zich melden door een mail te sturen naar spartakubb@outlook.com met de vermelding van de teamnaam. Een team bestaat uit minimum 4 tot maximum 6 spelers. De inschrijving kost €20 euro per team. De inschrijving is definitief als het inschrijvingsbedrag van €20 euro gestort is op het rekeningnummer BE88 7360 4298 8141. Vorig jaar deden 32 ploegen mee, dat is ook het maximumaantal voor het tornooi.