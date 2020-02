Sellekaertsstraat terug in beide richtingen open BVDH

07 februari 2020

In de loop van deze namiddag gaat de Sellekaertsstraat weer over de volle lengte in de beide richtingen open. De werken van Fluvius in opdracht van Infrabel zijn immers afgerond. Deze aanpassingen aan de voedingskabels waren nodig met oog op de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont. De werken zullen zich naar de zone Heggestraat verplaatsen. Een planning hiervoor wordt momenteel opgemaakt. Bewoners worden door de aannemer op de hoogte gebracht wanneer de werken beginnen. Inmiddels naderen ook de werken aan de Leopoldlaan, de Lindelsebaan, de Ringlaan en de Hofweg hun eindpunt. Samengevat zullen met de komst van de lente veel van de huidige wegenwerken in Pelt afgerond zijn.