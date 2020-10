Schietpartij in Pelt: verdachte gewond en voorgeleid bij onderzoeksrechter MMM

08 oktober 2020

17u50 0 Pelt De politie heeft een man opgepakt die woensdag in Pelt wegreed van een politiecontrole. Hij reed op agenten in, verwondde daarbij één persoon en nam de vlucht. De politie heeft een man opgepakt die woensdag in Pelt wegreed van een politiecontrole. Hij reed op agenten in, verwondde daarbij één persoon en nam de vlucht. Daarop schoten de agenten richting zijn voertuig. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De feiten gebeurden woensdag aan de Peerderbaan in Pelt. Een verdacht voertuig met Nederlands kenteken werd er gecontroleerd door de politie HANO. De bestuurder van de BMW trachtte te ontkomen door in te rijden op de politie-inspecteurs en hun voertuig. Eén inspecteur raakte gekwetst, waarop de inspecteurs het voertuig onder vuur namen.

Het voertuig kon ontkomen en werd kort daarop aangetroffen in de omgeving van de Rooie Pier in Pelt. De bestuurder vluchtte te voet en werd gekwetst teruggevonden in een weide. Hij werd voor verzorging naar de spoeddienst in Genk overgebracht, maar mocht het ziekenhuis verlaten, waarop hij gearresteerd werd.

Hij wordt morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Hasselt voor de tenlastelegging van gewapende weerspannigheid. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven.