Sasha Sijbers krijgt Peltse prijs voor ‘beloftevolle jongere’ Birger Vandael

24 februari 2020

10u18 0 Pelt Afgelopen vrijdagavond werden de jonge sportkampioenen uit Pelt gehuldigd door de gemeente. Liefst 158 jongeren (-16) behaalden één of meer kampioenstitels in een 20-tal disciplines. Atleet Sasha Sijbers kreeg de Peltse prijs voor ‘beloftevolle jongere’.

Een week geleden werden al de volwassenen gehuldigd, nu was het dus aan hun jongere collega’s. Sijbers werd in 2019 Belgisch kampioenschap bij de kadetten de beste verspringer. Hij werd eveneens Vlaams kampioen in de meerkamp en het verspringen. In totaal haalde hij liefst acht medailles op Belgische en Vlaamse kampioenschappen. Zijn onderscheiding was dus een logisch gevolg.

Zomer- en wintersporters vallen op

Verder vallen nog een paar jongeren op. Annelore Bex (meisjes U14), Tim Bex (jongens U16) en Elise Schildermans (meisjes U16) werden, ieder in hun categorie Limburgs, Vlaams en Belgisch kampioen in het beachvolleybal, een zomersport bij uitstek.

Pelt heeft ook Belgische kampioenen in de wintersport. In het skieën behaalde Stef van Orten de titel in de slalom bij de U14 en dat zowel indoor als outdoor. Jonathan en Elien Schildermans – broer en zus – werden beide Belgisch kampioen in het snelschaatsen.