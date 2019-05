Ronde Tafel Neerpelt schonk afgelopen jaar 24.000 euro aan goede doelen BVDH

27 mei 2019

Op zaterdag 11 Mei organiseerde Ronde Tafel Neerpelt de zevende editie van ‘Night at the Tables’ met als centraal-thema Parijs. De gasten werden in stijl ontvangen door verschillende live muzikanten en aangepast entertainment. Vervolgens werd de avond ingezet met een culinair hoogstaand diner om naderhand af te sluiten met een spetterend dansfeest. Dit allemaal begeleid door verschillende Burlesque acts in een tot in de puntjes aangeklede feestzaal De Posthoorn te Hamont. Deze luxueuze gala avond was opnieuw een zeer groot succes met meer dan 500 tevreden gasten. Voor de Ronde Tafel Neerpelt is dit jaarlijks evenement zeer belangrijk voor het inzamelen van geld ten voordele van goede doelen. Er werd die avond een cheque overhandigd van 7.422 euro aan Sint Elisabeth, 2.000 euro aan de Libellenschool Neerpelt en 2.500 euro aan Pleegzorg Limburg. Op die manier loopt het totale bedrag dat het afgelopen jaar door Ronde Tafel Neerpelt aan goede doelen werd geschonken op tot 24.000 euro.