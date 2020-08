Romeinse Dijk vanaf maandag heraangelegd Birger Vandael

08 augustus 2020

15u26 0 Pelt Deze week maandag start in Pelt de heraanleg van de Romeinse Dijk. De anderhalve kilometer lange verbinding tussen Boseind en de Peerderbaan heeft dringend nood aan een nieuw wegdek. Tegen begin december moet de weg klaar zijn. Tot dan zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Om de hinder voor de bewoners te beperken, werden de werken in twee fasen opgesplitst. Eerder dit jaar heeft de Watergroep alvast nieuwe waterleiding gelegd ter hoogte van de woningen. Nu kan de aannemer beginnen aan de weg zelf. Deze ligt er momenteel slecht bij, met afbrokkelende zijkanten. Dat komt voor een groot deel omdat er geen betonnen kantstrook is en de zijkant van de weg bijgevolg niet ‘opgesloten’ zit. Bovendien is de verharding niet meer dan een aantal dunne laagjes asfalt op een fundament van kiezels.

Wegdek in beton

Bij de heraanleg krijgt de Romeinse Dijk eerst aan beide zijden betonnen kantstroken. Deze zijn in de vorm van grasdallen. Daartussen wordt een nieuw wegdek aangelegd in beton. Er is gekozen voor beton in plaats van asfalt omdat de weg veel gebruikt wordt door zware landbouwvoertuigen en omdat een betonweg duurzamer is op het vlak van onderhoud en levensduur. De weg krijgt over de gehele lengte van anderhalve kilometer een betonnen wegdek van 20 cm dik.