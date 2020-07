RESTORECENSIE. Heerlijke gerechten in een historisch herenhuis bij De Secretaris

Pelt

Pal in het centrum van Overpelt ligt sinds 2014 het luxehotel De Secretaris. Beneden wordt een gastronomische bistro met terras en patio in een groen decor uitgebaat. Deze zaak wordt vlot gevonden door de Peltenaren, zo troffen we op een blauwe maandag een volle zaak aan. Ideaal voor een recensie. De stevige prijskaart schiep hoge verwachtingen, die grotendeels ook werden ingelost. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.