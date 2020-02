Restorecensie GiRaf: een aanwinst voor Pelt

Pelt

In oktober 2018 werd aan de Heerstraat de ‘GiRaf’ geopend. Het restaurant vormt een oase van rust aan het drukke kruispunt. Chef-kok Raf Theuwis vond wellicht inspiratie in zijn eigen naam. Wat ons betreft mag hij tevreden zijn over zijn werk: GiRaf is een blijver. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.