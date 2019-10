Restaurantrecensie L’Anima: “In geen tijd een vaste waarde geworden” Birger Vandael

22 oktober 2019

10u15 2 Pelt Het is de afgelopen jaren snel gegaan voor L’Anima uit Sint-Huibrechts-Lille. Na de opening in april 2017 stond de zaak van Vincenzo Meliado en Evy Michielsen binnen het half jaar vermeld in Gault&Millau. Zo werd L’Anima snel een vaste waarde in Noord-Limburg. In een nagenoeg volgelopen huis genoten we een heel afwisselend menu.

Chef-kok Vincenzo is de zoon van Francesco die ruim achttien jaar geleden zijn eigen restaurant ‘Il Ritrovo’ in Achel had. De familie was vanuit Calabrië naar ons land gekomen met het oog op een beter leven. Helaas werd papa Francesco ziek en overleed hij toen Vincenzo amper negentien jaar was. Nu maakt hij de droom van zijn vader elke dag opnieuw waar in zijn eigen restaurant.

Genieten op z'n Italiaans

L’Anima staat voor ‘genieten op z’n Italiaans’, maar is meer dan zomaar een pizzeria. Je kan er uiteraard wel opteren voor pasta à la carte, maar even goed voor antipasti, vis- en vleesgerechten. Het restaurant voorziet ook een drie-, vier- en vijfgangenmenu voor de echte fijnproevers. Wij opteren voor de vier gangen en openen met een aperitief van het huis. Het drankje met prosecco en gin is behoorlijk pittig en erg smaakvol. Na de amuses begint het menu met tartaar van noordzeekreeft met tomaat, basilicum, prei, sesam en limoen. Een knapperige opener!

Uiteraard kon een pasta-gang niet ontbreken bij L’Anima. Er wordt gekozen voor gevulde pasta met varkenswang, groene pesto, cress en een krokantje van tapioca. Naar onze bescheiden mening was dit de absolute topper van het menu. Niet geheel onlogisch in een Italiaans restaurant, al is ook het kiezen van de juiste combinaties een kunst.

Als hoofdmenu geen Italiaanse gang, wel een entrecote van Fassone rund met een verrassende aardappelmengeling, topinambur en een romige jus van lardo en kalfs. We zijn vooral fan van de saus en stellen bovendien vast dat entrecote ook in een Italiaans restaurant prima kan worden bereid.

Wereldkampioenschap tiramisu

Bij het nagerecht genoten we zeker van de fantasie van chocolade, al hadden we stiekem gehoopt op tiramisu. We zeggen dat niet omdat we dat persé overal willen eten, maar Vincenzo staat dezer dagen op de finale van het wereldkampioenschap tiramisu maken. Hij vergezelt daar de grootste chefs van Italië en de wedstrijd wordt uitgezonden op de RAI.

L’Anima is op korte periode uitgegroeid tot een ‘volwassen’ zaak. Romantische koppeltjes, vriendengroepen, gezinnen… je ziet ze allemaal bij het restaurant aan het kanaal. Francesco zou fier zijn op zijn zoon en wie weet staat er op lange termijn wel een opvolger klaar. Het zoontje van Vincenzo en Evy – genoemd naar zijn grootvader – laat zich immers al geregeld opmerken in koksplunje. En ook dochtertje Ella zal de passie met de paplepel meekrijgen.

Contactgegevens:

Adres: Broekkant 33, 3910 Neerpelt

Telefoonnummer: +32 11 662 771

Openingsuren:

Donderdag t/m zondag geopend van 12:00 tot 22:00 uur

Zaterdag open van 17:30 tot 22:00 uur.

Prijzen voor menu’s:

3-gangenmenu: € 40.00

€ 56.00 - met aangepaste wijnen

4-gangenmenu: € 47.50

€ 71.00 - met aangepaste wijnen

5-gangenmenu: € 56.00

€ 83.00 - met aangepaste wijnen

Scores:

Eten: 7,5/10

Bediening: 9/10

Comfort: 7,5/10

Sterren: 4/5