Exclusief voor abonnees Restaurantrecensie (in coronatijden): ruim assortiment bij Eethuis Florya in Neerpelt Birger Vandael

31 maart 2020

17u43 0 Pelt Geen sterrenrestaurants of vijfgangenmenu’s aan de deur in coronatijden. De horeca ziet momenteel overal sterretjes en die komen niet van Michelin. De afhaal- en bezorgzaken zijn wel open. In Noord-Limburg kom je dan al snel uit bij Eethuis Florya. In dit werk zijn zij simpelweg de referentie.

Enkele zaken probeerden het aanvankelijk nog wel met een afhaalservice. Zo kon je bij The Saloon in Neerpelt tijdelijk passeren om de bekende ‘ribbetjes' mee naar huis te nemen. Inmiddels werd daar ook van afgestapt. Deliveroo is nog niet tot de regio gekomen, dus is Takeaway de beste mogelijkheid voor wie veilig eten wil bestellen.

Ruim assortiment

Eethuis Florya is behalve op woensdag elke dag open vanaf 16 uur. Bij hen vind je een ruim assortiment. Uiteraard staan de pizza’s, dürüms, broodjes, kapsalons en kebabs op de menukaart, toch gaat Florya nog iets verder. Er werd ook werk gemaakt van salades, pasta’s en schotels. Een salade met scampi’s, een pasta met kip of een heuse mixed grill schotel behoren tot de mogelijkheid.

Uiteindelijk valt onze keuze op de ‘Royal Schotel’ met zeven vleessoorten. Het koningsgerecht van de kaart, zeg maar. Kip, kebabvlees, köfte, adana, lamskotelet, rundsbrochette en kipkebabvlees, genoeg om een halve familie mee te plezieren. Je kan verder nog kiezen tussen frietjes of rijst. Om de calorieën toch een beetje in te perken, opteren we voor de rijst.

Belangrijk bij een bestelling: de levertijd. Eens je besteld hebt, wil je doorgaans ook zo snel mogelijk kunnen eten. Niet zelden duurt het nog anderhalf uur tot het eten klaar is en ga je met het gezelschap de route van de zaak tot het huis analyseren of zit je om de twee minuten het scherm van Takeaway te vernieuwen. Niet zo bij Florya, want zij staan na 25 minuten al aan de deur. In die tijd zouden wij de rijst nog niet klaar hebben. Hoe ze het klaren, is een andere vraag, maar over de snelheid valt allerminst te klagen.

Afstand nemen

“Aan de deur” is een groot woord. Het eten staat aan de deur, maar de leverancier neemt een veilige afstand van drie meter. Hij kijkt nog toe of het eten wordt opgehaald, begroet ons met de glimlach en gaat op weg naar de volgende klant. Geheel conform de veiligheidsmaatregelen die momenteel gelden. Het eten zit netjes ingepakt in een schotel en wordt bedekt met aluminiumfolie. Alles blijft zo op zijn plaats, de sausjes worden apart meegegeven en het eten kan beginnen.

De groentjes smaken vers, de rijst is perfect klaargemaakt en het vlees is smakelijk. Bij zeven verschillende hapjes heb je natuurlijk altijd favorieten, maar de verdeling is mooi gemaakt. Uiteindelijk blijkt de hoeveelheid wel enorm. De schotel ‘Royal’ heeft haar naam niet gestolen. Voor 19,50 euro hebben we twee dagen goed gegeten.

Een ster zal Florya nooit krijgen, het plakkaat van restaurant zullen ze nooit opeisen en heel wat klanten zullen hun bestelling niet eens nuchter aannemen, maar in dit werk floreert Florya zonder meer. Nooit gedacht dat ze in deze rubriek zouden verschijnen, maar als ze het doen, dan is het met onze complimenten.

Contactgegevens:

Sint-Antoniusweg 19, 3910 Neerpelt

www.eethuisflorya.be

Openingsuren:

Elke dag (behalve woensdag) vanaf 16 uur

Bezorgkosten

Minimum bestelbedrag € 14,50

Betaalmethoden

Contant, Bancontact / Mister Cash, Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Voucher of Bitcoin

Onze score

Service: 10/10

Gebruiksvriendelijkheid: 9,5/10

Eten: 8/10

TOTAAL: 4,5/5