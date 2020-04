Restaurantrecensie De Generaal: geslaagde switch van brasserie naar afhaal- en bezorgdienst Birger Vandael

29 april 2020

10u52 0 Pelt “Zèt ooch bij en drinkt er iejene mei”, dat was jarenlang het principe van café-brasserie De Generaal in hartje Overpelt. Tot de coronacrisis toesloeg en de zaak niet langer meer op de vaste klanten kon rekenen. Ietwat vertwijfeld zetten de uitbaters in op afhaalgerechten en dat bleek een schot in de roos. Anderhalve maand later lijkt het alsof De Generaal dit al jaren doet.

De Generaal ligt sinds oktober 2009 aan het marktplein van Overpelt aan de oude kiosk. Zoals in het menu te lezen valt, wil de zaak zowel de dorstigen laven als de hongerigen spijzen. Voor een wilde uitgangsavond komt de klant dan ook niet naar De Generaal (daarvoor is Neerpelt beter geschikt), maar voor een gezellige babbel in ongedwongen sfeer des te meer.

Midden maart moest De Generaal zich plots heruitvinden. De zaak bleef niet bij de pakken zitten en besloot meteen in te zetten op een afhaaldienst en bezorgdienst in Pelt. Via een telefoontje of zelfs een berichtje op Messenger konden klanten bestellen. Ze hadden de keuze uit: tomatensoep met balletjes, kippenbouillon, macaroni, spaghetti, lasagne, koninginnenhapje, stoofvlees, kipfilet, gehaktbrood, varkenshaasje, witloofrolletjes, vispannetje en tagliatelle met scampi’s.

Instant succes

Het concept sloeg aan en al snel werd der service zeven dagen op zeven aangeboden. Met een gratis dagsoep bij elke levering werd de klant extra verwend. Al snel werd ook smos aangeboden bij de afhaaldienst en kwamen de spareribs en een aantal aspergegerechtjes bij op het menu. Tussendoor knutselden de uitbaters ook nog eens een paasmenu in elkaar.

Wij besloten om te gaan voor het varkenshaasje en het vispannetje. Een telefoontje op de middag was voldoende om ‘s avonds het eten netjes aan huis geleverd te krijgen. Het eten was nog lekker warm bij de levering waardoor we meteen aan tafel konden. Aan het varkenshaasje werd een schoteltje met groentjes toegevoegd en bij het vispannetje kregen we een extra broodje.

Peperroomsaus als uitschieter

De uitschieter van de maaltijd was zonder twijfel de peperroomsaus bij het varkenshaasje. Deze was overheerlijk bij de puree en paste prima bij het vlees. Hiervoor betaal je graag een beetje extra, want enkel een goede kok krijgt dit klaar. Qua hoeveelheid viel er niet te klagen. De groenten in een hamburgerdoosje vonden we misschien wat beperkt, al is dit bij een bezorgdienst ook geen evidentie.

Ook het vispannetje werd enthousiast onthaald. De combinatie met een kaassaus verraste ons enigszins, maar werkte wel. De variëteit aan smaken is een extra pluspuntje. Al bij al ging het om vrij klassieke gerechten zonder veel toemaatjes, maar in onzekere tijden mag er ook al eens iets vertrouwd op het bord liggen.

In elk geval onze complimenten aan De Generaal. De succesvolle manier waarop zij geswitcht zijn van brasserie naar afhaal- en bezorgdienst is een voorbeeld voor ondernemers. En nu maar hopen dat we er snel weer gewoon terecht kunnen om er “iejene mei te drinken”.

Contactgegevens

Adres: Oude Markt 28, 3900 Overpelt

Openingsuren

Bestellen via Messenger ‘De Generaal' of telefonisch via 011391770 (tussen 10 en 13.30 uur)

Afhalen van 16.30 uur tot 18.30 uur

Gratis levering

Gratis levering binnen Pelt

Prijzen

Tussen 4,50 euro en 15 euro

Scores

Eten: 8,5/10

Kostprijs: 7,5/10

Levering: 8/10