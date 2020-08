Restaurantrecensie Au Bain Marie: “Franse ‘surprises’ bij Bert Smeets Birger Vandael

12 augustus 2020

08u22 0 Pelt Op het gezellige terras van ‘Au Bain Marie’ lijkt het op hete zomerdagen wel de Provence. Chef-kok Bert Smeets helpt een handje door in zijn zaak te kiezen voor authentieke smaken en klassieke combinaties uit de Franse keuken. We zouden tussen al die charme door bijna vergeten dat we een Op het gezellige terras van ‘Au Bain Marie’ lijkt het op hete zomerdagen wel de Provence. Chef-kok Bert Smeets helpt een handje door in zijn zaak te kiezen voor authentieke smaken en klassieke combinaties uit de Franse keuken. We zouden tussen al die charme door bijna vergeten dat we een restaurantrecensie aan het schrijven zijn. Goede punten dus, voor het stukje Frankrijk in Neerpelt.

Smeets volgde zijn koksopleiding bij hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Vervolgens werkte hij tien jaar bij verschillende sterrenzaken in Frankrijk, Zwitserland en België, zodat hij de nodige ervaring op zak had om zijn eigen restaurant in geboortedorp Neerpelt te openen. Zijn dochter Leen doet de zaal. In de Heerstraat, waar meerdere horeca-aangelegenheden liggen, is ‘Au Bain Marie’ inmiddels een vaste waarde. “Toen we na de lockdown weer open mochten, was het wekenlang superdruk. Nu beginnen we pas terug op onze oude niveau te komen”, vertelt de chef-kok, die aan elke tafel passeert voor een babbeltje.

De zaak werkt bewust met een kleine kaart. Elke maand komt er een nieuw suggestiemenu, al kan je ook kiezen om à la carte te eten. Een kleine kaart heeft als voordeel dat de keuze ook snel gemaakt is. Het suggestiemenu dus, aangevuld met aangepaste wijnen. Die bestaan uit een Colombard & Sauvignon Blanc, een Chardonnay en een Cabernet Sauvignon. Drie keer Frankrijk voor de prijs van één.

Smullen van tataki

Na een vrijblijvende amuse opent het menu met een tataki van zalm en tonijn met wasabi. Een verrukkelijke combinatie. De ene vindt de zalm uitmuntend, de andere kiest voor de tonijn. Dat is het soort discussie dat je als chef natuurlijk aan de tafel wil creëren. De lekker malse vis is in elk geval een van de betere voorgerechten die ons al zijn geserveerd. Iets minder enthousiast zijn we over de nage van scampistaartjes en kervelpluksels. Thans is het leuk om scampi’s in het geheel te verwerken, maar qua smaak worden we niet verrast.

De kunst van het artisjok eten

Of we al ooit artisjok gegeten hebben, klinkt het net voor de derde gang. We horen het in Keulen donderen en kijken een beetje zoekend naar elkaar. Er wordt ons nog even gezegd dat je enkel het zachte stukje van het ‘chipsachtige’ blad kan eten. Met een half oog naar de buren gericht slagen we erin om dit min of meer deftig uit te voeren. Alweer iets nieuws geleerd dus. Niet iedereen zal daar hetzelfde over denken, maar we vinden dat bij de restaurantervaring ook wel eens een uitdaging mag zitten. De artisjok wordt trouwens aangevuld met op vel gebakken doradefilet. Gelukkig weten we wel hoe je daaraan begint.

Als hoofdgerecht laat ‘Au Bain Marie’ kiezen uit gevulde parelhoen ‘caprese’ of steak. Telkens wordt een bijpassend sausje toegevoegd aan het geheel. Telkens smullen geblazen, want de parelhoen is perfect bereid en de saus gaat goed samen met de ovenbereide aardappel. Bij de malse steak worden frietjes geserveerd. Frankrijk maakt dan toch even plaats voor de oeroude Belgische traditie. Gelukkig maar dat deze omleiding de moeite waard blijkt!

Laatste verrassing

Bij het dessert weet ‘Au Bain Marie’ ons een laatste keer te verrassen. De koffie zit immers verwerkt in het ijs. Het resultaat is een soort mokka-dessert, dat inderdaad de gebruikelijke koffie aan het einde perfect vervangt. Je kan ook kaasschotel kiezen als laatste gang. Samengevat zijn we door Bert een hele avond lang verrast bij het menu. Het heeft gesmaakt en het was zelfs leerrijk. Prima punten dus voor deze Franse uitstap in Neerpelt!

Adres:

Heerstraat 34, 3910 Pelt

Reservaties:

www.aubainmarieneerpelt.be of 011/66 31 17

Openingsuren:

Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 12 uur tot 15 uur en 18 uur tot 24 uur; zaterdag open van 18 uur tot 1 uur en zondag open van 12 tot 15 uur.

Prijzen:

Menu: 40 euro

Verkort menu: 35 euro

Arrangement aangepaste wijnen: €20

Beoordeling:

Eten: 8/10

Bediening: 7/10

Comfort: 6,5/10

Sterren: 3