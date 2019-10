Ravot je rot aan Sevensmolen BVDH

11 oktober 2019

Van 13 tot en met 20 oktober vindt de jaarlijkse Week van het Bos plaats. Ook in Bosland, het grootste avonturenbos van Vlaanderen, ravotten de kinderen mee. Want op zaterdag 12 oktober organiseert Bosland, in samenwerking met Natuur en Bos en de gemeente Pelt, een dag vol amusement. Wie wil springen als een ree, tussen de bomen zwieren als een eekhoorn, hindernissen wil ontwijken als een wolf, of even slim worden als een uil, is die dag meer dan welkom aan de Sevensmolen in het gebied Dommelvallei – Heesakkerpark. Na afloop van het namiddagprogramma kunnen bezoekers vanaf 19 uur aansluiten voor een ‘Film in het Bos’ met de vertoning van ‘De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos - Spelen’.