Racepiloot Nelis (22) uit Sint-Huibrechts-Lille wereldkampioen met Leuvens zonnewagenteam: “Mooie beloning voor vijftien maanden intensief werk” Birger Vandael

17 oktober 2019

14u26 0 Pelt De 22-jarige Nelis Geurts uit Sint-Huibrechts-Lille heeft donderdag met het Leuvense zonnewagenteam de World Solar Challenge in Australië gewonnen. Dit wereldkampioenschap voor zonnewagens is een prestigieuze competitie voor ingenieursstudenten en voor het eerst in acht deelnames konden de studenten van de KU Leuven ons land de wereldtitel bezorgen. “Dit is fantastisch voor de reputatie van onze universiteit”, vertelt Nelis, die testpiloot en racepiloot bij het team is.

In totaal moesten de deelnemende landen 3.021 kilometer afleggen van Darwin naar Adelaide. De route liep van het noorden van Australië tot het zuiden, aan de deelnemende teams om met hun zonnewagen deze afstand zo snel mogelijk te overbruggen. De racewagen heeft een batterij die enkel kan worden opgeladen door de zon. Het hele plaatje moet dus kloppen. “In totaal doen er 46 universiteiten uit 23 landen mee”, vertelt Nelis. Daarbij de gerenommeerde Amerikaanse universiteiten van onder meer Michigan en Stanford. Dat zorgt ervoor dat er heel wat prestige te rapen valt.”

Nek-aan-nekrace

De wedstrijd draaide uit op een nek-aan-nekrace tussen het Belgische team en het Nederlandse Vattenfal Solar Team uit Delft. Tot woensdag stonden de Nederlanders nog aan kop van de wedstrijd, maar zij moesten opgeven. Hun wagen schoot om onduidelijke redenen in brand. De schade was enorm, gelukkig kon de bestuurder levend uit het brandend wrak geraken.

“We gingen zondag van start als eerste en kwamen de eerste dag door als vierde op zo’n zes minuten van de koplopers”, vertelt Nelis. “Vanaf dan hebben we de eersten op korte afstand gevolgd. De anderen begonnen fouten te maken en wij slaagden erin om de druk te blijven opvoeren. Voor zo’n wedstrijd moet alles perfect lopen en mag je nergens seconden laten liggen. Dat bleek bij ons allemaal goed te lukken. Op die manier konden we uiteindelijk de leiding overnemen.”

Wagen zelf gebouwd

Zelf is Nelis testpiloot en racepiloot en verantwoordelijk voor de zonnepanelen. “Vijftien maanden geleden zijn we met negentien studenten begonnen aan deze uitdaging. We hebben meteen nagedacht over onderdelen waarin we ons konden onderscheiden, het ontwerp en de productie van de wagen. Die moeten we immers helemaal zelf opbouwen. De laatste twee à drie maanden hebben we ons gefocust op de tests.”

Vieren in Belgium Beer House

Vanuit Neerpelt stromen de felicitaties voor Nelis binnen. Ook zijn middelbare school Sint-Hubertus feliciteerde de jonge ingenieursstudent al met de prestatie. “We zijn momenteel nog aan het herstellen van de rit, maar dat is stilte voor de storm. We zullen straks zeker de overwinning vieren in het Belgium Beer House”, besluit de jonge piloot.