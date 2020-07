Profvoetbalster bij Anderlecht en turnjuf op de Libellenschool: Neerpeltse Silke Leynen (25) staat voor een druk jaar Birger Vandael

18 juli 2020

17u39 0 Pelt Als er een mannelijke voetballer transfereert van KRC Genk naar Anderlecht staat dat op de voorpagina’s van alle kranten, als een vrouwelijke collega die stap zet, krijgt ze daar heel wat minder aandacht voor. Nochtans is het knap hoe de Neerpeltse Silke Leynen (25) haar carrière stelselmatig uitbouwt. Zeker als je weet dat ze het voetbal combineert met haar job als turnjuf. “Ik zit graag bij de kindjes, die momenten wil ik écht niet missen”, geeft ze aan.

Silke kwam sinds 2016 uit voor KRC Genk Ladies. Eerder speelde de aanvalster ook voor Lierse en Sint-Truiden en kwam ze uit voor de jeugdelftallen van de Belgian Red Flames. “De interesse van Anderlecht kwam eigenlijk als een grote verrassing", geeft ze aan. “Ik heb dit seizoen immers mijn kruisbanden gescheurd en speelde slechts een paar wedstrijden. Daarvoor was er zelfs interesse van Bayern Munchen, maar daar heb ik sinds de blessure niets meer van gehoord. Na het telefoontje van Anderlecht hebben de onderhandelingen een tweetal weken geduurd. Uiteindelijk hebben we elkaar wel gevonden. Ik ben 25 jaar, dus besef dat het nu tijd is om de uitdaging aan te gaan.”

Champions League

In de nationale voetbalcompetitie bij de mannen doet KRC Genk het al een aantal jaren beter dan Anderlecht. In de zogenaamde Super League van het vrouwenvoetbal liggen de waardeverhoudingen evenwel anders. Anderlecht werd de laatste twee seizoenen kampioen en stond ook dit jaar met een straat voorsprong op de eerste plaats op het moment dat het coronavirus insloeg. “Het is wel degelijk een stap vooruit”, bevestigt Silke. “Anderlecht werkt veel professioneler en gaat op een heel andere manier om met de vrouwenploeg. Het systeem van training is veel meer uitgewerkt. Bovendien krijg ik er een profcontract en spelen we Champions League.”

Enthousiaste type

Ondanks haar statuut als prof zal Silke dus toch niet stoppen op de Libellenschool. “In samenspraak met de club hebben we een programma uitgewerkt dat de combinatie mogelijk maakt. Gelukkig krijg ik de steun van mijn entourage op school. Op dinsdag zal ik gaan trainen en op woensdag en donderdag geef ik turnles. Dat is iets wat ik gewoon heel graag doe. Ik heb er ook een voorbeeldfunctie en merk dat mijn lessen aanslaan bij de kinderen. Of ik nu extra voorzichtig zal zijn tijdens de turnlessen? Ik ben het enthousiaste type, dus dat wordt lastig (lacht)!”

Nationale ploeg

Het komende jaar zal Silke ook nog training geven bij KFC Diest, dat deze lente promoveerde naar de Derde Amateurliga. “Het wordt een druk jaar", knikt Silke. “Ik hoop in de eerste plaats dat ik een goed seizoen draai en ook speelminuten krijg in de Champions League. Dat is een kans die ik met twee handen wil grijpen. Bij de jeugd werd ik geselecteerd voor de nationale ploeg. Daar gaat mijn prioriteit nu niet naar, maar zeg nooit ‘nooit’. De vele positieve reacties op mijn transfer doen me wel plezier. Het vrouwenvoetbal heeft de afgelopen tien jaren een opmars doorgemaakt. Hopelijk valt die evolutie nu niet stil."