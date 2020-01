Profel investeert 20 miljoen euro in machinepark Dirk Selis

12 januari 2020

14u19 0 Pelt Met de automatisering van de glasfabriek en de introductie van een hoogtechnologische poederlakinstallatie in Pelt en Achel kan het Limburgse Profel, gespecialiseerd in de productie van profielen, ramen en deuren, voortaan nog flexibeler inspelen op de vraag van de consument. Tegelijk versterkt het familiebedrijf zijn lokale verankering. De duurzame groeiambities van Profel gaan gepaard met een investering van 20 miljoen euro.

“We zijn trots op deze unieke aanpak”, zegt CEO Wim Van Den Bossche. “De afgelopen drie jaar investeerden we alvast fors in onze productiesites. Vandaag zijn al onze investeringen operationeel en kunnen we verder bouwen aan onze toekomst.” Zo is de glasfabriek intussen volledig geautomatiseerd, goed voor een budget van 7 miljoen euro. Het resultaat biedt niet alleen ergonomische voordelen voor de medewerkers, maar ook een verbeterde afwerkingsgraad en verhoogde flexibiliteit. Anderzijds kreeg de fabriek twee innovatieve poederlakinstallaties ter waarde van 13 miljoen euro.

Mogelijkheden eindeloos

“We konden al snel inspelen op de vraag van de klant, omdat we het hele productieproces in eigen beheer hebben”, zegt Van Den Bossche. “Maar nu zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos, zowel wat glassoorten betreft als design en lakkleuren. Onze focus ligt op de particuliere markt en die wordt nu eenmaal gekenmerkt door een erg diverse vraag. In plaats van een grote stock aan te leggen, kunnen we nu elk onderdeel van een order snel en gericht op maat lakken.” De automatisering brengt bovendien een capaciteitsverhoging van 50% met zich mee en biedt Profel alle ruimte om zijn groei verder te zetten.