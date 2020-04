Prikacties bij metaalbedrijf Everzinc in Pelt en Heusden-Zolder: “We willen meer waardering voor productierecords” Birger Vandael

20 april 2020

16u46 3 Pelt Bij metaalbedrijf Everzinc in Pelt en Heusden-Zolder worden momenteel prikacties uitgevoerd door de christelijke vakbond ACV en het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) . Het gaat niet om een volledige staking, de lopende opdrachten worden door de medewerkers gewoon afgewerkt. “In februari en maart werden er bij het bedrijf productierecords gebroken, we willen graag een keer met de directie in overleg voor een blijk van waardering", legt betrokken secretaris Rob Gaens uit.

In februari werd er bij Everzinc 400 ton extra zinkpoeder geproduceerd, in maart kwam daar nog eens 200 ton bij. Stevige cijfers voor het bedrijf aan de vooravond van de coronacrisis. Zinkpoeder wordt onder meer gebruikt in de geneeskunde, bij de productie van batterijen en zelfs in veevoeder. “De productierecords staan los van de coronacrisis. Zoals bijna overal, heeft de crisis ook een invloed gehad op het bedrijf", legt Gaens uit.

Overleg altijd uitgesteld

Na de successen in de winter, was de druk op de werknemers bij Everzinc volgens Gaens toegenomen. “Er werd gesproken over een te hoog verwachtingspatroon. We hebben ons begin april dan ook dubbel geplooid om tot een overleg te komen met de directies in zowel Pelt als Heusden-Zolder. Helaas is het nooit tot onderhandelingen gekomen. Men vroeg meer tijd of men had niet het juiste mandaat.”

Het uitblijven van onderhandelingen was volgens Gaens een slag in het gezicht van de werknemers. “Nadat het afgelopen vrijdag weer niet lukte, zijn we overgegaan tot prikacties. Op die manier willen we tonen aan de directie dat we echt aandringen op overleg. De prikacties worden gedragen door 95% van de werknemers, ook de bedienden steunen de actie. In Heusden-Zolder ligt het bedrijf sowieso stil door onderhoudswerken, in Pelt gaat het om een productieverlaging tot 25%.”

Volgens berichten zou er dinsdag dan toch overleg plaatsvinden tussen directie, vakbond en personeel.