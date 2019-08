Pools duo anderhalf jaar naar de cel voor drie diefstallen BVDH

02 augustus 2019

12u32 0 Pelt Twee Polen van 44 en 35 jaar zijn veroordeeld tot achttien maanden cel voor drie diefstallen in mei. De oudste verblijft momenteel al in de gevangenis van Hasselt, zijn landgenoot is vermoedelijk op de vlucht geslagen.

Het duo sloeg op 4 mei toen in kledingwinkel Vatana in Pelt. Daar gingen ze onder meer aan de haal met drie jeansbroeken en een aantal andere kledingstukken. Het duo bezocht ook een kledingwinkel in Lommel waar ze twee hemden stalen. Een derde keer sloegen ze toe op 25 mei in Geel, waar ze twee kostuumjassen en een kostuumbroek mee graaiden.

Het duo verplaatste zich met een grijze Skoda en werden op de beelden van bewakingscamera’s herkend. De wagen wordt bijgevolg ook verbeurdverklaard. De Polen krijgen ook elk een boete van 800 euro.